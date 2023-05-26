Известно, что русские военные разрушили два здания. Однако от мощного взрыва пострадал и лицей, расположенный возле поликлиники, атакованной оккупантами, пишет 24 Канал.

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Взрывная волна выбила окна в лицее Днепра

В лицее в Днепре, расположенном рядом с атакованной больницей, взрывной волной выбило окна. На месте ракетного удара побывали корреспонденты 24 Канала и увидели последствия атаки оккупантов.

Взрывная волна повредила здание лицея в Днепре / Фото 24 Канал

Добавим, в Днепре на улице Калиновой, 83 полиция развернула пункт для обращений граждан, пострадавших в результате ракетного удара.

Россияне обстреляли Днепр: что известно о ракетной атаке оккупантов

Около 10:30 в Днепре прогремели мощные взрывы. Впоследствии Днепропетровская ОВА подтвердила ракетный удар по Днепру. Какой именно ракетой оккупанты атаковали город пока не сообщается. Россияне попали в поликлинику, где проживали и ВПЛ.

По состоянию на 13:48, по данным Днепропетровского ОВА, в результате ракетного удара погибли два человека. Среди погибших 69-летний мужчина, проходивший мимо места, куда попала ракета россиян. Тело второго погибшего изъяли из-под завалов ветклиники.

Известно о 23 пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое детей: мальчики 3 и 6 лет – оба госпитализированы.

На ракетный террор со стороны россиян отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Украине нужно как можно быстрее остановить российскую агрессию путем победы.