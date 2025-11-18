В Днепре россияне ударили по телебашне и телецентру, где работает редакция Суспильного
- 17 ноября россияне атаковали беспилотниками телебашню и здание телецентра в Днепре, где работает редакция Суспильного.
- Здание офиса журналистов претерпело значительные разрушения, но обошлось без пострадавших.
Вечером понедельника, 17 ноября, российские военные в очередной раз атаковали беспилотниками Днепр. В частности, враг ударил по телебашне и зданию советского телецентра, где сейчас работают журналисты Суспильного.
К счастью, обошлось без пострадавших. Ситуацию прокомментировал городской готова Борис Филатов, передает 24 Канал.
Смотрите также В Украине появится система, что может закрыть небо от "Шахедов" и КАБов: это похоже на летающее минное поле
Что известно о повреждении офиса Суспильного?
Здание офиса "Суспильне Днепр" и "Украинского радио Днепра" претерпело значительные разрушения. Возник пожар, повылетали окна и двери, повреждены перекрытия и крыша.
Обратите внимание! Также здесь располагалась редакция "Суспильне Донбас", сообщили в Луганской ОГА. Работники бывшего "Луганского областного телевидения" уже в третий раз остались без офиса (в 2014 году – после захвата россиянами Луганска, в 2022 году – после оккупации Северодонецка).
Офис журналистов после атаки: смотрите видео
В момент удара сотрудников в редакции не было, поэтому обошлось без пострадавших. По словам Филатова, этот раз россияне "превзошли сами себя".
Неужели вы, ск*ты, думаете, что мы до сих пор смотрим, как при СССР, аналоговое телевидение? Наслаждаемся УТ-1 и УТ-2? Или вы считаете, что если вы лишите нас телевизора, то мы окончательно сломаемся?
– написал мэр в Facebook.
Последствия атаки по Днепру: смотрите видео
Здание Суспильного после атаки: смотрите фото
Какие другие последствия атаки на Днепр?
Россияне второй раз за время войны атаковали пригородное депо, обслуживающее пассажирские электропоезда региона. Оно претерпело критических поражений, существенно разрушен ремонтный цех.
Взрывная волна также повредила несколько окон в вагонах и на вокзале. Регион частично обесточен, поэтому железнодорожники привлекли резервные тепловозы, некоторые поезда отправились с задержкой около 2,5 часов.
Пассажиры и бригады находились в укрытии, пострадавших нет.