У Дніпрі росіяни вдарили по телевежі й телецентру, де працює редакція Суспільного
- 17 листопада росіяни атакували безпілотниками телевежу та будівлю телецентру в Дніпрі, де працює редакція Суспільного.
- Будівля офісу журналістів зазнала значних руйнувань, але обійшлося без постраждалих.
Увечері понеділка, 17 листопада, російські військові вкотре атакували безпілотниками Дніпро. Зокрема, ворог ударив по телевежі й будівлі радянського телецентру, де зараз працюють журналісти Суспільного.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Ситуацію прокоментував міський готова Борис Філатов, передає 24 Канал.
Що відомо про пошкодження офісу Суспільного?
Будівля офісу "Суспільне Дніпро" та "Українського радіо Дніпра" зазнала значних руйнувань. Виникла пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджені перекриття й дах.
Зверніть увагу! Також тут розташовувалася редакція "Суспільне Донбас", повідомили в Луганській ОВА. Працівники колишнього "Луганського обласного телебачення" вже втретє залишилися без офісу (у 2014 році – після захоплення росіянами Луганська, у 2022 році – після окупації Сіверськодонецька).
Офіс журналістів після атаки: дивіться відео
У момент удару співробітників у редакції не було, тож минулося без постраждалих. За словами Філатова, цього разу росіяни "перевершили самі себе".
Невже ви, ск*ти, думаєте, що ми досі дивимося, як за СРСР, аналогове телебачення? Насолоджуємося УТ-1 та УТ-2? Чи ви вважаєте, що якщо ви позбавите нас телевізора, то ми остаточно зламаємось?
– написав мер у фейсбуці.
Наслідки атаки по Дніпру: дивіться відео
Будівля Суспільного після атаки: дивіться фото
Які інші наслідки атаки на Дніпро?
Росіяни вдруге за час війни атакували приміське депо, що обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Воно зазнало критичних уражень, суттєво зруйнований ремонтний цех.
Вибухова хвиля також пошкодила декілька вікон у вагонах і на вокзалі. Регіон частково знеструмлено, тож залізничники залучили резервні тепловози, деякі потяги вирушили із затримкою близько 2,5 години.
Пасажири та бригади перебували в укритті, постраждалих немає.