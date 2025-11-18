У Дніпрі росіяни вдарили по телевежі й телецентру, де працює редакція Суспільного

Увечері понеділка, 17 листопада, російські військові вкотре атакували безпілотниками Дніпро. Зокрема, ворог ударив по телевежі й будівлі радянського телецентру, де зараз працюють журналісти Суспільного.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Ситуацію прокоментував міський готова Борис Філатов, передає 24 Канал.

Що відомо про пошкодження офісу Суспільного?

Будівля офісу "Суспільне Дніпро" та "Українського радіо Дніпра" зазнала значних руйнувань. Виникла пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджені перекриття й дах.

Зверніть увагу! Також тут розташовувалася редакція "Суспільне Донбас", повідомили в Луганській ОВА. Працівники колишнього "Луганського обласного телебачення" вже втретє залишилися без офісу (у 2014 році – після захоплення росіянами Луганська, у 2022 році – після окупації Сіверськодонецька).

У момент удару співробітників у редакції не було, тож минулося без постраждалих. За словами Філатова, цього разу росіяни "перевершили самі себе".

Невже ви, ск*ти, думаєте, що ми досі дивимося, як за СРСР, аналогове телебачення? Насолоджуємося УТ-1 та УТ-2? Чи ви вважаєте, що якщо ви позбавите нас телевізора, то ми остаточно зламаємось?

– написав мер у фейсбуці.

