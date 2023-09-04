Стрельба в Днепре: дети убитого мужчины рассказали матери, что он был пьяным перед инцидентом
Источник:Суспільне
В Днепре 29 августа произошла драка между полицейским и водителем автомобиля, которая закончилась стрельбой. Так, дети застреленного мужчины сказали матери, что их отец был пьяным до того, как произошел этот несчастный случай.
Об этом рассказала мать детей и бывшая жена водителя Наталья Силогава. Она отметила, что мужчина уже не впервые садился за руль пьяным.
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Новые детали инцидента в Днепре с убийством мужчины
Женщина отметила, что была по делам, когда дети позвонили по телефону и рассказали, что, мол, папа хочет повезти их на море на три дня и отметить день рождения. Дети сказали, что отец приказал им собираться срочно.
Меня это не удивило. Но я действительно чувствовала, мне было неспокойно, я даже расплакалась, но не звонила им, чтобы не расстраивать,
– сказала Наталья Силогава.
Она также отметила, что не знала, что ее бывший муж находился в нетрезвом состоянии. Однако она отметила, что подобные случаи с вождением в нетрезвом состоянии происходили у отца ее детей не в первый раз.
"Я детям говорю, чего вы мне не сказали, что папа пьяный?! Они ответили: мам, мы ему доверяем, мы не боялись с ним ехать", – подчеркнула она.
Женщина рассказала, что во время инцидента в машине была не она, а девушка ее бывшего мужа. По ее словам, в настоящее время ее дети – 14-летний Давид и 12-летний Джумбери нуждаются в психологической помощи, и скоро ребята начнут заниматься со специалистами.
Следует отметить, что в Государственном бюро расследований сообщили журналистам, что выводов экспертизы о том, был ли погибший пьяным по состоянию на 4 сентября, нет.
Что известно о стрельбе в Днепре 29 августа
- В Днепре 29 августа стало известно, что полицейский застрелил 38-летнего Джумбери Силогаву. Инцидент произошел в результате того, что водитель авто, которое остановили патрульные, нарушил правила ПДД. Об этом свидетельствуют видео с уличных камер наблюдения, опубликованные полицией.
- По данным правоохранителей, мужчина сопротивлялся после того, как патрульные остановили его автомобиль. Полицейского, застрелившего мужчину, задержали, а также выдвинули подозрение в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий.
- В конце концов, уже 31 августа полицейскому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Защитники патрульного считают подозрение относительно умышленного убийства необоснованным.
- Также патрульная, находившаяся на службе вместе с полицейским, объявила об открытии сбора. Это нужно для лечения правоохранителей и оплаты услуг адвокатов.