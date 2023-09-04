Стрілянина у Дніпрі: діти вбитого чоловіка розповіли матері, що він був п'яним перед інцидентом

У Дніпрі 29 серпня сталася сутичка між поліцейським та водієм автівки, яка закінчилася стріляниною. Так, діти застреленого чоловіка сказали своїй матері, що їхній батько був п'яним до того, як стався цей нещасний випадок.

Про це розповіла мати дітей та колишня дружина водія Наталія Сілогава. Вона зазначила, що чоловік уже не вперше сідав за кермо напідпитку.

До теми Стрілянина у Дніпрі: патрульний не прибув до суду – "запобіжку" обирають онлайн

Нові деталі інциденту у Дніпрі з вбивством чоловіка

Жінка зазначила, що була у справах, коли діти зателефонували їй і розповіли про те, що, мовляв, тато хоче повезти їх на море на три дні й відзначити день народження. Діти зазначили, що батько наказав їм збиратися терміново.

Мене це не здивувало. Але я справді відчувала, мені було не спокійно, я навіть розплакалася, але не дзвонила їм, щоб не засмучувати,

– сказала Наталія Сілогава.

Вона також зазначила, що не знала, що її колишній чоловік перебував у нетверезому стані. Однак вона зазначила, що подібні випадки з водінням у нетверезому стані відбувалися у батька її дітей не вперше.

"Я дітям кажу, чого ви мені не сказали, що тато п’яний?! Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо, ми не боялися з ним їхати", – підкреслила вона.

Жінка також розповіла, що під час інциденту в машині була не вона, а дівчина її колишнього чоловіка. За її словами, наразі її діти – 14-річний Давид і 12-річний Джумбері потребують психологічної допомоги й незабаром хлопці почнуть займатися з фахівцями.

Варто зазначити, що у Державному бюро розслідувань повідомили журналістам, що висновків експертизи про те, чи був загиблий п’яним, станом на 4 вересня, немає.

Що відомо про стрілянину у Дніпрі 29 серпня