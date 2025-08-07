В Украине могут переименовать еще две области: известны варианты названий
- Украина планирует переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области в рамках декоммунизации.
- Новыми названиями могут стать Кропивницкая для Кировоградской области и Днепровская или Сичеславская для Днепропетровской, но изменения потребуют изменений в Конституцию.
Украине готовятся к переименованию еще двух областей. Речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях.
Их названия до сих пор связаны с советским прошлым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Какие области Украины могут переименовать?
По словам председателя Украинского института национальной памяти Александра Алферова, соответствующие изменения являются продолжением декоммунизационного процесса. Ведь областные центры уже получили новые названия – Днепр и Кропивницкий. Теперь пришло время изменить и сами названия областей.
Для Кировоградской области, по словам Алферова, наиболее вероятным новым названием станет Кропивницкая. Относительно Днепропетровской – рассматриваются варианты Днепровская или Сичеславская.
Впрочем, эти изменения невозможно реализовать немедленно в условиях военного положения.
Сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменений в Конституцию. Поэтому, к сожалению, изменения сегодня невозможны,
– объяснил историк.
Алферов убежден, что вопрос с переименованием будет решен после завершения военного положения.