Україні готуються до перейменування ще двох областей. Йдеться про Дніпропетровську та Кіровоградську області.

Їх назви досі пов’язані з радянським минулим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Які області України можуть перейменувати?

За словами голови Українського інституту національної пам’яті Олександра Алфьорова, відповідні зміни є продовженням декомунізаційного процесу. Адже обласні центри вже отримали нові назви – Дніпро та Кропивницький. Тепер настав час змінити і самі назви областей.

Для Кіровоградської області, за словами Алфьорова, найбільш вірогідною новою назвою стане Кропивницька. Щодо Дніпропетровської – розглядаються варіанти Дніпровська або Січеславська.

Втім, ці зміни неможливо реалізувати негайно в умовах воєнного стану.

Сьогодні це процедура, яка лежить у площині змін до Конституції. Тож, на жаль, зміни сьогодні неможливі,

– пояснив історик.

Алфьоров переконаний, що питання з перейменуванням буде вирішене після завершення воєнного стану.