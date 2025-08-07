В Україні можуть перейменувати ще дві області: відомі варіанти назв
- Україна планує перейменувати Дніпропетровську та Кіровоградську області в рамках декомунізації.
- Новими назвами можуть стати Кропивницька для Кіровоградської області та Дніпровська або Січеславська для Дніпропетровської, але зміни потребують змін до Конституції.
Україні готуються до перейменування ще двох областей. Йдеться про Дніпропетровську та Кіровоградську області.
Їх назви досі пов’язані з радянським минулим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Які області України можуть перейменувати?
За словами голови Українського інституту національної пам’яті Олександра Алфьорова, відповідні зміни є продовженням декомунізаційного процесу. Адже обласні центри вже отримали нові назви – Дніпро та Кропивницький. Тепер настав час змінити і самі назви областей.
Для Кіровоградської області, за словами Алфьорова, найбільш вірогідною новою назвою стане Кропивницька. Щодо Дніпропетровської – розглядаються варіанти Дніпровська або Січеславська.
Втім, ці зміни неможливо реалізувати негайно в умовах воєнного стану.
Сьогодні це процедура, яка лежить у площині змін до Конституції. Тож, на жаль, зміни сьогодні неможливі,
– пояснив історик.
Алфьоров переконаний, що питання з перейменуванням буде вирішене після завершення воєнного стану.