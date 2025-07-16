Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового. Речь идет о 355 найденных останков.

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Что известно об эксгумации захоронений во Львове?

По словам Садового, работы проводили по всем разрешениям и под наблюдением специалистов. Найденные останки перезахоронят на Голосковском кладбище, в частности агента НКВД Николая Кузнецова и советского майора Степана Путина.

Во время эксгумации обнаружили несоответствие в количестве плит и захоронений, а также очень мало сопроводительного материала – только пуговицу, остатки униформы, обувь и гвардейские значки.

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К слову, металлические гирлянды из колонн и забора передали в музей "Территория террора", а впоследствии туда отправят и конструкцию "вечного огня".

Следующий шаг – открытая дискуссия о новом значении этой территории. Без имперских мифов. С уважением к памяти,

– написал мэр Львова.

Справка: мемориальный комплекс советская власть начала строить на улице Пасечной в 1945 – 1950 годах. Сюда перезахоронили красноармейцев и советских партизан, погибших во время Второй Мировой войны, а также НКВДшников.

Напомним, входные ворота на советском Холме Славы демонтировали еще 27 мая.