Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на управляющего делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгения Бойко.

Читайте также Подземная река Львова: как Полтва из гордости города превратилась в канализацию

Как сейчас выглядит "Холм Славы" во Львове

Возле Лычаковского кладбища во Львове демонтировали стелу на советском "Холме Славы". Эта стела служила входными воротами на мемориал и была выполнена в виде двух пилонов из красного песчаника, напоминающих спущенные знамена.

"Холм Славы" во Львове – упал 27.05.2025. Некоторые элементы мемориала отправим на покой в Музей "Территория Террора",

– написал Евгений Бойко.

На "Холме Славы" повалили последнюю стелу: смотрите видео

Справка. Мемориальный комплекс "Холм Славы" советская власть начала строить на улице Пасечной в 1945 – 1950 годах. Сюда перезахоронили красноармейцев и советских партизан, погибших во время Второй Мировой войны, а также НКВДшников.

Ранее на "Холме Славы" во Львове эксгумировали останки 50 человек. Их, а также надгробные плиты перенесут на специально определенное место на Голосковском кладбище.

Известно, что среди могил, которые перенесут – останки агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина.