Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео блогера под ником "Львовянка" в TikTok.

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Почему Полтву спрятали под плитами

Удивительно, но Полтва когда-то была судоходной – лодки могли доходить по ней до Львова аж от Балтийского моря.

Также Полтва была полноводной. Она неоднократно выходила из берегов и вызывала затопление в пригороде. В 1770-х годах вода из реки затопила подземелья церкви, где были похоронены известные личности. Из-за разложения тел существовала угроза эпидемии.

Вид проспекта Свободы в первой половине 19 века / Литография К.Ауэра

Последнее крупное подтопление Полтвы зафиксировано в 1872 году – тогда вода снесла домашних животных, в частности свиней, кошек и собак.

В конце 19 века городские власти пришли к выводу, что река создает больше проблем, чем пользы. Основным аргументом был неприятный запах, усиленный тем, что в Полтву начали сливать городскую канализацию.

Во время застекления реки было обнаружено много костей людей, погибших во время осад Львова. Также когда-то посреди реки был остров. Сейчас на этом месте расположена площадь Мицкевича.

Застекление Полтвы на площади Мицкевича / Фото Центра городской истории

В конце концов реку просто накрыли бетонными плитами, превратив ее в канализацию.

К слову, ранее мы рассказывали о том, что в древности Киев имел еще одно название. Его происхождение до сих пор остается загадкой для историков.