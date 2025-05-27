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Чому Полтву сховали під плитами

Дивовижно, але Полтва колись була судноплавною – човни могли доходити нею до Львова аж від Балтійського моря.

Також Полтва була повноводною. Вона неодноразово виходила з берегів і спричиняла затоплення на передмісті. У 1770-х роках вода з річки затопила підземелля церкви, де були поховані відомі особи. Через розкладання тіл існувала загроза епідемії.

Вигляд проспекту Свободи в першій половині 19 століття / Літографія К.Ауера

Останнє велике підтоплення Полтви зафіксоване у 1872 році – тоді вода знесла домашніх тварин, зокрема свиней, котів і собак.

Наприкінці 19 століття міська влада дійшла висновку, що річка створює більше проблем, ніж користі. Основним аргументом був неприємний запах, посилений тим, що в Полтву почали зливати міську каналізацію.

Під час засклепіння ріки було виявлено багато кісток людей, що загинули під час облог Львова. Також колись посеред річки був острів. Нині на цьому місці розташована площа Міцкевича.

Засклепіння Полтви на площі Міцкевича / Фото Центру міської історії

Зрештою річку просто накрили бетонними плитами, перетворивши її на каналізацію.

До слова, раніше ми розповідали про те, що в давнину Київ мав ще одну назву. Її походження досі залишається загадкою для істориків.