Повідомляє 24 Канал з посиланням на IFL-Science.

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Яку мову можна вважати наймолодшою у світі

Якщо розглядати лише ті мови, які мають бодай якийсь офіційний статус, то наймолодшою серед них, ймовірно, є африкаанс.

Вона бере свій початок у 17 столітті, коли до південної частини Африки почали прибувати голландські колоністи, відомі згодом як бури. Пізніше внаслідок культурної та економічної взаємодії з корінними народами континенту, іншими європейцями та рабами зі Східної Азії голландська мова бурів поступово спрощувалася і разом з тим поглинала окремі слова і цілі мовні конструкції з інших мов.

У результаті сформувався своєрідний лінгвістичний "коктейль" на основі голландської 17 століття, але з помітними відмінностями.

Офіційною наймолодшою мовою вважається африкаанс / Фото Pexels

Перші письмові спроби використання африкаанс датуються початком 1860 років. А вже у 1875 році з’явилося перше товариство, яке почала пропагувати африкаанс як окрему офіційну мову. У 1925 році уряд Південної Африки офіційно визнав її самостійною мовою, а не діалектом голландської, і того ж року надав їй статус однієї з державних мов. Вважається, що сьогодні мовою африкаанс володіють близько 9 – 10 мільйонів людей.

Водночас, якщо не зважати на офіційний статус, наймолодшою живою мовою може вважатися лайт вальбірі (Light Warlpiri). Вона виникла протягом останніх 40 – 50 років у Ладжаману – віддаленому поселенні в Північній території Австралії. Наразі нею спілкуються приблизно 350 осіб.

Лайт вальбірі – типова креольська мова, побудована на основі англійської з включенням елементів місцевих тубільних слів. З плином часу вона сформувала власну граматичну систему, яка стала рідною для мешканців Ладжаману.

Нагадаємо, що найбільш спорідненою з українською мовою є білоруська. Цікаво, що російська мова лише на п'ятому місці за наближеністю.