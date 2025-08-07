Их названия до сих пор связаны с советским прошлым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Львов готов обменять остатки агентов НКВД на украинских защитников, – Садовый

Какие области Украины могут переименовать?

По словам председателя Украинского института национальной памяти Александра Алферова, соответствующие изменения являются продолжением декоммунизационного процесса. Ведь областные центры уже получили новые названия – Днепр и Кропивницкий. Теперь пришло время изменить и сами названия областей.

Для Кировоградской области, по словам Алферова, наиболее вероятным новым названием станет Кропивницкая. Относительно Днепропетровской – рассматриваются варианты Днепровская или Сичеславская.

Впрочем, эти изменения невозможно реализовать немедленно в условиях военного положения.

Сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменений в Конституцию. Поэтому, к сожалению, изменения сегодня невозможны,

– объяснил историк.

Алферов убежден, что вопрос с переименованием будет решен после завершения военного положения.