Без воды и тепла, но с такси: эксклюзивный репортаж из Доброполья, которое Россия безжалостно выжигает бомбами

Еще в начале лета 2025 года Доброполье в Донецкой области было логистическим хабом, где кипела жизнь. Однако в августе город изменился навсегда. Сейчас россияне выжигают здесь жизнь дронами и КАБами. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания, а местные пытаются выжить без света, воды и отопления.

Как сейчас выглядит Доброполье, что когда-то было уютным городом парков и роз, как местные выживают в экстремальных условиях под постоянными обстрелами и что происходит прямо сейчас на Добропольском направлении – читайте в эксклюзивном репортаже Андрианы Кучер специально для 24 Канала.

Как сейчас выглядит Доброполье, которое Россия выжигает КАБами?

До полномасштабного вторжения Доброполье входило в десятку крупнейших по населению городов, подконтрольных Украине, в Донецкой области. Сейчас здесь остается не более полутора тысяч человек. Россияне сделали город практически непригодным для жизни. Здесь практически нет света, а воды нет уже два месяца. Что касается отопительного сезона в Доброполье, то он не наступит.

Из города уже эвакуировали все коммунальные и экстренные службы. Больниц больше нет – недавно россияне уничтожили большой медцентр. Персонал успели эвакуировать в Днепр непосредственно перед ударом, а потом 10 КАБов разнесли все отделения районной больницы. Кроме трех небольших магазинов в городе больше ничего не работает. Хлеб несколько раз в неделю привозят из Днепра и Самара.

Россияне почти полностью разбомбили город, ежедневно по Доброполью прилетают КАБы и дроны. Интернета почти нет, а связь работает 50 на 50. Но несмотря на это в Доброполье все еще можно рассчитаться картой, если есть свет, и даже работают два таксиста.

Эксклюзивный репортаж из Доброполья: смотрите видео

Еще в начале лета в Доброполье кипела жизнь. Город был логистическим хабом для журналистов, военных и волонтеров. Буквально в июле здесь можно было выпить кофе в местной кофейне перед тем, как отправиться на Покровское направление.

Ситуация вокруг Доброполья: смотрите на карте

Однако в августе город изменился навсегда. И хотя сейчас до линии фронта остается более десяти километров, но россияне выжигают еще недавно уютный город парков и роз авиабомбами и дронами.

Чтобы взять под контроль превращенный ими же в руины очередной город, россияне платят огромную цену. С начала контрнаступательной операции на Доброполье потери врага составили около 13 тысяч человек, из которых 7 тысяч – погибшие. Это данные от 9 октября 2025 года.

Россия разбомбила Доброполье / Скриншоты с видео

Как местные выживают среди руин?

Местные говорят, что не выезжают по личным причинам. Например, 54-летняя Елена остается из-за своего мужа, что парализован после инсульта. На вопрос "Как долго планируют оставаться?", Елена отвечает:

Не знаю... Пока не убьют. Недавно попали в больницу. Тут такое было: и шифер залетал, и двери выбивало, люстры падали, разбивались. Ужас... Я боюсь, но все равно никуда не поеду. Не хочу волновать мужа, чтобы он раньше умер.

Женщина рассказала, что они с мужем живут в своем доме, поэтому могут топить печку, чтобы согреться. А также приютили 20 котов, которые отовсюду приходили брошенные. Вместе они выживают среди руин Доброполья. Взрослых котов Елена кормит макаронами, а котят – супом, который готовит и себе. Для того чтобы животным было тепло – смастерили будку из пенопласта.

Коты очень пугливые. Елена рассказала, что они очень боятся взрывов, которые, к сожалению, раздаются в Доброполье постоянно. Недавно один котенок умер, когда очень сильно испугался обстрела.



Котята, которых приютила Елена / Скриншот с видео

Несмотря на то, что россияне разрушают Доброполье до основания, Елене удается выращивать перец и кабачки на собственном огороде. В её дворе даже под обстрелами до сих пор цветут цветы.



Даже под обстрелами в Доброполье цветут цветы / Скриншот с видео

Это выглядит невозможным, но люди в Доброполье продолжают жить, все еще ожидая украинскую победу и отказываясь верить, что россияне оккупируют этот город.

Однако в Доброполье живут разные люди. Например, 78-летняя Тамара Ефремовна, которая ждет пока ее сын приедет из Курской области и заберет к себе.

Россияне за 2 дня разрушили местную больницу

Россияне в июне за 2 дня уничтожили местную больницу. В первый день было 7 прилетов по заведению, а на следующий день россияне ее добили. Раньше это была больница районного масштаба на 450 коек. Здесь были разные отделения: хирургическое, травматологическое, неврологическое, педиатрическое, терапевтическое, инфекционное. Родильный, поликлиника, админкорпус, лаборатория. Но сейчас – остались сплошные руины.

Отстроить больницу невозможно. Директор заведения говорит, что здесь надо все сносить и строить заново.

Руины больницы в Доброполье / Скриншоты с видео

Что происходит на Добропольском направлении?

Противник прорвался и достаточно глубоко продвинулся в глубину нашей обороны на Добропольском направлении. Но туда перебросили лучшие подразделения и стабилизировали ситуацию: часть территории освободили, часть – зачистили от диверсионных групп. И часть еще блокировали. Сейчас продвижений там нет, хотя идут постоянные бои.

На все прифронтовые города идут непрерывные атаки, и Доброполье здесь не исключение. Противник забрасывает все, что у него есть: и дальнобойную артиллерию, и FPV-дроны. Есть уже даже FPV, которые залетают далеко в глубину благодаря тому, что несутся на каких-то крыльях – так называемые дроны-матки. Они работают по нашей логистике.

Что же касается котлов, куда попали россияне на Добропольском направлении, то большинство территорий уже зачистили. Военный рассказал, что противник активно применяет FPV-дроны, в частности на оптоволокне.

"Часть выступа, где было проще, зачистили, а другую часть – продолжают зачищать. Это достаточно сложно. Сейчас продвижение не такое активное, как было в начале этой контрнаступательной операции, но понемногу наши коллеги освобождают здесь территорию. Каждый день есть определенные результаты", – рассказал военный.

Там противник уже понес достаточно большие потери. Россияне пытаются бросать туда свежие подразделения для того, чтобы добраться до тех замкнутых подразделений, окруженных нашими войсками. Но их достаточно эффективно уничтожают, и пока оккупанты не имеют там больших успехов.

