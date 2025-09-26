Российские военкоры жалуются на тяжелую ситуацию, которая сложилась для оккупантов на Покровском направлении. Они пишут, что ВСУ окружили захватчиков сразу в 3 "котлах", лишив их путей отхода.

Спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии 24 Каналу прокомментировал сообщения в сети о 3 "котлах" для россиян под Покровском.

Действительно ли оккупанты попали в окружение под Покровском?

Военный заметил, что говорить об окружении противника и "котлах" рано.

Не будем настолько забегать вперед. Есть, скажем так, несколько мест, где россиян хорошо прижали. Посмотрим, смогут ли они оттуда выбраться,

– объяснил Трегубов.

Между тем вражеские военкоры жалуются, что украинские дроны отслеживают и уничтожают российские конвои с поставками. Попытки противника перебросить подкрепления под Покровск заканчиваются их уничтожением.

Что происходит в районе Доброполья?

Наши военные создали три кольца окружения российских подразделений на Добропольском выступлении, сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала.

Он пояснил: первое кольцо "отрезает куски ушей" российского "зайца", второе – его голову, а третье – основу выступления, откуда россияне ранее продвигались.

В кольцо окружения попадет подразделение 51-й армии России, бывшая так называемая "народная милиция ДНР", которая наступала на Добропольском направлении и возле Родинского.

Если эти войска будут разгромлены, тогда вся северная сторона полуокружения, которое враг пытался создать вокруг Покровска и Мирнограда, будет отрезана, отпадет. И противнику придется отсрочить свои планы по окружению Покровска.

В то же время Попович отметил, что рано делать окончательные выводы, потому что враг перебросил морскую пехоту и будет пытаться деблокировать свои войска с востока, в частности со стороны Малиновки.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло тоже указывает на то, что оккупанты стягивают силы 155-й бригады и части десантно-штурмовых войск на Добропольское направление. Происходит самая большая перегруппировка с 2022 года.