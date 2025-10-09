Освобождено более 180 квадратных километров: как продолжается Добропольская контрнаступательная операция
- Во время Добропольской контрнаступательной операции освобождено 180,8 квадратных километров территории Донетчины.
- Также защитники принимают меры для недопущения продвижения противника на Покровском направлении.
Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны Украины продолжается. В ходе очередной рабочей поездки и уточнения текущей обстановки в полосе действий Александр Сырский провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления.
Он заслушал доклады о текущей обстановке и выполнении предварительно определенных задач. Детали главнокомандующий ВСУ рассказал в четверг, 9 октября, передает 24 Канал.
Как продолжается контрнаступление под Добропольем?
Сирский пообщался с командирами подразделений, которые проводят контрдиверсионные действия с целью поиска и уничтожения ДРГ противника, а также отдельных групп оккупантов, находящихся в окружении.
Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции:
- освобождено – 180,8 квадратных километров территории Донецкой области:
- зачищено от диверсантов – 212,9 квадратного километра.
Выяснил проблемные вопросы и потребности нашей наступательной группировки, отдал необходимые распоряжения. Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и в дальнейшем будет активной,
– отметил главком.
Кроме того, принимают меры для недопущения продвижения противника на Покровском направлении, совершенствования логистики, защиты дорог и объектов критической инфраструктуры.
Ситуация возле Доброполья: смотрите на карте
К слову, эксклюзивно для 24 Канала военный Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что бои на Добропольском направлении до сих пор интенсивные и сложные, поскольку враг бросает туда значительные силы. Однако защитники смогли несколько стабилизировать ситуацию, в частности передислоцировав отдельные подразделения, привлекая резервы и перерезав логистику россиян.
Сырский провел совещание: смотрите фото
Какова ситуация на Добропольском направлении?
В вечернем обращении 8 октября Владимир Зеленский сообщил, что с 21 августа на Добропольском направлении враг потерял более 12 000 военных, из них 7 200 – безвозвратно.
По словам президента, украинская контрнаступательная операция сорвала планы россиян, которые они коммуницировали американской стороне. В частности, речь идет о якобы захвате Донбасса до сентября, а затем до ноября.
Ведущая Андриана Кучер в эфире 24 Канала рассказала, что противник превратил Доброполье в руины. За два дня оккупанты разрушили авиабомбами здание больницы, которая обслуживала более 100 тысяч человек.