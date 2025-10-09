Добропільська контрнаступальна операція Сил оборони України триває. У ході чергової робочої поїздки та уточнення поточної обстановки в смузі дій Олександр Сирський провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління.

Він заслухав доповіді щодо поточної обстановки та виконання попередньо визначених завдань. Деталі головнокомандувач ЗСУ розповів у четвер, 9 жовтня, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський назвав наступний виклик для Сил оборони після Покровська і Добропілля

Як триває контрнаступ під Добропіллям?

Сирський поспілкувався з командирами підрозділів, які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп окупантів, що перебувають в оточенні.

Незважаючи на постійні ворожі контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках. Загалом за час операції:

звільнено – 180,8 квадратного кілометра території Донеччини:

території Донеччини: зачищено від диверсантів – 212,9 квадратного кілометра.

З'ясував проблемні питання та потреби нашого наступального угруповання, віддав необхідні розпорядження. Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною,

– зауважив головком.

Окрім того, вживають заходів для недопущення просування противника на Покровському напрямку, вдосконалення логістики, захисту доріг та об'єктів критичної інфраструктури.

Ситуація біля Добропілля: дивіться на карті

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу військовий Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що бої на Добропільському напрямку досі інтенсивні та складні, оскільки ворог кидає туди значні сили. Проте оборонці змогли дещо стабілізувати ситуацію, зокрема передислокувавши окремі підрозділи, залучивши резерви та перерізавши логістику росіян.

Сирський провів нараду: дивіться фото

Яка ситуація на Добропільському напрямку?