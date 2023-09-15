"Она прямо украинка": дочь военной Ярины Черногуз столкнулась с буллингом из-за украинского

Военная Ярина Черногуз рассказала, что ее дочь единственная в школе на перемене разговаривает на украинском. Поэтому к ней есть предвзятое отношение от некоторых одноклассников.

Дочь Ярины учится в одной из столичных школ. Однако даже в Киеве часть людей до сих пор говорит по-русски и пропагандирует негатив к украинскому языку.

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Языковой вопрос в Киеве

Ярина Черногуз поделилась своими мыслями касательно русского языка в украинских школах. Причиной поста стала ситуация вокруг дочери. Она единственная в школе говорит по-украински на переменах, из-за чего один парень иронически сказал ей, что та "прямо украинка". Это буквально опустошило девочку.

Кем себя считают родители, от которых их ребенок перебрал это великорусское клише "она прямо украинка". Как часто они употребляют эту пренебрежительную фразу по отношению к украиноязычным украинцам, что это так легко повторяет ребенок в 9 лет,

– возмутилась военная.

Ярина рассказала, что ее тоже в начале 2000-х дразнил один парень в школе из-за украинского – якобы "смотрите какая настоящая украинка". Из-за этого она даже хотела переехать во Львов. Сейчас военная сожалеет, что не научила дочку правильно отвечать на такие упреки. Она раздумывает, чтобы переехать с дочерью сейчас.

Спасибо и за то, что сегодня я вспомнила, как мечтала ребенком переехать во Львов и учиться там в школе, и задумалась о том, чтобы переехать сейчас, чтобы моя дочь не страдала от вашего коллективного стыда, которые не способны сбросить с себя языковое клеймо российской колонии даже во время геноцидной войны против вас. Спасибо вам, что мой ребенок из-за вашего русскоговорения чувствует себя чужим в киевских школах,

– подытожила военная

Языковые скандалы в Украине