"Вона прямо українка": донька військової Ярини Чорногуз стикнулася з булінгом через українську

Військова Ярина Чорногуз розповіла, що її донька єдина в школі на перерві розмовляє українською. Через це до неї є упереджене ставлення від деяких однокласників.

Донька Ярини навчається в одній з столичних шкіл. Проте навіть у Києві частина людей досі говорить російською та пропагує негатив щодо української мови.

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Мовне питання в Києві

Ярина Чорногуз поділилася своїми думками щодо російської мови в українських школах. Причиною посту стала ситуація навколо її доньки. Вона єдина в школі розмовляє українською на перервах, через що один хлопець іронічно сказав їй, що та "прямо українка". Це буквально спустошило дівчинку.

Ким себе вважають батьки, від яких їхня дитина перебрала оце вєлікарускає кліше "вона прямо українка". Як часто вони вживають цю зверхню фразу щодо українськомовних українців, що це так легко повторює дитина у 9 років,

– обурилася бійчиня.

Ярина розповіла, що її теж на початку 2000-х дражнив один хлопець у школі через українську – нібито "дивіться яка щира українка". Через це вона навіть хотіла переїхати до Львова. Зараз бійчиня шкодує, що не навчила доньку правильно відповідати на такі закиди. Вона роздумує, щоб переїхати з донькою зараз.

Дякую і за те, що сьогодні я згадала, як мріяла дитиною переїхати у Львів та вчитися там у школі, і задумалася про те, щоб переїхати зараз, аби моя дочка не страждала від цього вашого колективного сорому, які не здатні скинути із себе мовне клеймо російської колонії навіть від час геноцидної війни проти вас. Дякую вам, що моя дитина через вашу російськомовність почувається чужою у київських школах,

– підсумувала військова

Мовні скандали в Україні