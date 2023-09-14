Чоловік неадекватно відреагував на прохання розмовляти українською. Він заявив, що начебто не зобов'язаний це робити. На аргумент про закон, охоронець порадив викликати поліцію.

Зверніть увагу "Ху**во ти воював": у Львові чоловік посеред дороги накинувся на військового з лайкою

Коли Уманська заявила, що чекає вибачень перед нею та її чоловіком, охоронець в грубій формі заявив, що вона не може нічого вимагати й порадив "зняти каструлю з голови".

Як доказ своїх слів Уманська опублікувала відео.

Мовний скандал у Харкові: дивіться відео з мережі

Як відреагували у Metro

Згодом Марія повідомила на своїй сторінці у соцмережі, що компанія припинила співпрацювати з горе-охоронцем. Окрім того, у Metro попросили вибачення за інцидент й наголосили, що зроблять усе, аби запобігти таким ситуаціям у майбутньому.

Поспілкувалася з охоронною фірмою-підрядником, чоловіка вже звільнили. Як мене запевнили "з чорною міткою", що означає, що в охоронних структурах він працювати більше не буде,

– наголосила Марія.

Також жінка поскаржилася, що витримала "шалену атаку у приватні повідомлення та на телефон від тих-кого-не-можна-називати".