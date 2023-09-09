Відповідне відео з конфліктом шириться мережею. Як з'ясувалося, чоловік, який почав принижувати військово, навіть не був учасником аварії, а просто проїжджав повз, передає 24 Канал.

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"Ти, що військовий?"

На опублікованих у мережі кадрах видно, що чоловік почав сваритися та принижувати військового. Невідомий цивільний підійшов і почав коментувати ДТП, яка сталася. Він кричав, що військовий нібито мав би пропустити інший транспортний засіб, й давав інші коментарі з приводу цієї аварії.

Коли чоловік дізнався, що один з учасників ДТП військовий, то почав його ще більше принижувати.

Ти, що військовий? Х**во тебе вчили... Х***во ти воював,

– кричав чоловік.

Ба більше, він заявив, що військовий "повинен мати честь та пропускати інших водіїв на дорозі". Після своїх погроз та лайки чоловік сів в автомобіль і поїхав геть.

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Чоловік не був учасником аварії

У патрульній поліції Львова у коментарі 24 Каналу пояснили, що цивільний чоловік не був учасником аварійної ситуації. ДТП сталася між військовим та водійкою іншого транспортного засобу, а чоловік, який влаштував скандал, не має жодного стосунку.

Це водій, який проїжджав поруч. На момент прибуття поліції не було жодних конфліктів, чоловіка вже також не було на місці ДТП. Мало того, ніхто патрульним не розповідав про цей випадок,

– повідомили у патрульній поліції Львова.

Також у коментарі уточнили, що водії транспортних засобів, які потрапили в аварію відмовилися від послуг правоохоронців – протокол щодо дорожньо-транспортної пригоди не складали, адже учасники заявили, що самостійно врегулюють ситуацію.