Это изрядно напугало Трампа: что заставило США остановить введение тарифов против Европы

Дональд Трамп остановил введение пошлин на 90 дней, аргументируя это гибкостью США. Однако на самом деле его напугали действия крупнейшего экономического конкурента.

Об этом 24 Каналу рассказал директор по коммуникации Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский, заметив, что речь идет о Китае. Именно эта страна лучше подготовлена к экономическому противостоянию, чем Вашингтон.

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Какие действия Китая напугали Трампа

По словам директора по коммуникациям, и во время первой каденции, и во время второй действия Трампа начинают "играть" против него. Так, во время первой его каденции США вышли из Транстихоокеанского партнерства. Это было соглашение, которое должно было бы объединить страны Тихоокеанского региона для совместного экономического противостояния Китаю. Вместо этого Трамп начал экономическую войну со всеми союзниками и Пекином.

Добрянский отметил, что Китай лучше подготовлен к экономическому противостоянию, чем США, ведь может позволить себе определенные потери. Есть и другие факторы – объем американских облигаций, которые скупили Китай и его союзники, что дает возможность влиять на их рынок.

Мы только что увидели это на практике: Китай, Япония и другие страны начали резко продавать американские облигации. Именно это напугало Трампа. Поэтому он был вынужден остановить введение тарифов против Европы на 90 дней. Это только начало сложной экономической игры,

– подчеркнул он.

Хотя Китай обеспечивает лишь 10% фармацевтических поставок в США, основная часть этих препаратов – дешевые и базовые лекарства. Поэтому их исключение из американского рынка, что предусмотрено в следующем этапе тарифной политики президента США, может привести к серьезному дефициту. В то же время более дорогие медикаменты все еще производят Штаты и Европа.

"Поэтому введение тарифов против Китая может иметь много сложных последствий для экономики США. Учитывая, что Китай уже прибегает к ответным шагам", – сказал директор по коммуникациям.

Интересно! Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун высказал мнение о том, что реальным победителем в тарифной войне может стать Си Цзиньпин. Китай получает новые возможности, в частности для укрепления своего присутствия в тех странах, где раньше он мог лишь мечтать о влиянии через системное присутствие США.

Добрянский добавил, что в тарифной войне США против Китая прежде всего пострадают американские фермеры. Ведь Китай является главным покупателем сои и сельскохозяйственной продукции из Штатов.