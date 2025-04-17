Китай уже начинает открывать для себя новые возможности за рубежом – и это не только об экономике. Больше об этом 24 Каналу рассказал политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

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Как тарифная война может сыграть против самого Трампа

По словам политолога, искать логику в действиях Дональда Трампа, особенно в экономической политике, – дело довольно бесполезное. Многие считают, что за его решениями стоят долгосрочные планы, просчитанные на месяцы или даже годы вперед. Но на самом деле мировая политика, а тем более политика Трампа, является достаточно приземленной. Она часто не имеет ни политического, ни бизнес обоснования. Это, скорее, отражение личных настроений и душевного состояния президента США.

Его попытки убедить мир не сотрудничать с Китаем, вводить санкции и больше "любить Америку" часто имеют обратный эффект. В результате таких шагов закрываются многочисленные программы международной технической помощи, сокращаются медиапроекты, разрушаются логистические цепи поставок.

Победитель сидит точно не в Вашингтоне,

– подчеркнул Максим Джигун.

Реальным победителем в этой тарифной войне может стать Си Цзиньпин. Китай получает новые возможности, в частности для укрепления своего присутствия в тех странах, где раньше он мог только мечтать о влиянии – через системное присутствие США. И речь идет не только об экономике, но и о "мягкой" силе: инфраструктурные связи, снижение американского военного влияния в Индокитайском регионе – все это возможные последствия этой конфронтации.

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С одной стороны мы имеем демократическую страну – Соединенные Штаты Америки, с системой сдержек и противовесов, с открытой конкурентной экономикой и влиятельным гражданским обществом. С другой – авторитарное государство с централизованной плановой экономикой, которое может игнорировать общественные настроения и напрямую поддерживать бизнес из госбюджета для достижения политических целей.

В перспективе Америке придется идти на уступки Китаю. Уже видны первые сигналы – временное приостановление пошлин на 90 дней. Политолог уверен, что это решение будет продолжено. Кроме этого, уже начинаются исключения по торговле с Китаем, особенно в сфере высоких технологий. Со временем это охватит другие отрасли.

Соединенные Штаты – хоть и является сильнейшей экономикой мира – все же существуют в открытом глобальном пространстве и зависимы от внешних игроков так же как и другие.

Заметим, Соединенные Штаты рассматривают возможность увеличения пошлин на импорт товаров из Китая со 145% до 245%.