Китай уже починає відкривати для себе нові можливості за кордоном – і це не тільки про економіку. Більше про це 24 Каналу розповів політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.

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Як тарифна війна може зіграти проти самого Трампа

За словами політолога, шукати логіку в діях Дональда Трампа, особливо в економічній політиці, – справа доволі марна. Багато хто вважає, що за його рішеннями стоять довгострокові плани, прораховані на місяці чи навіть роки вперед. Але насправді світова політика, а тим більше політика Трампа, є досить приземленою. Вона часто не має ані політичного, ані бізнесового обґрунтування. Це, швидше, відображення особистих настроїв і душевного стану президента США.

Його спроби переконати світ не співпрацювати з Китаєм, запроваджувати санкції та більше "любити Америку" часто мають зворотний ефект. Внаслідок таких кроків закриваються численні програми міжнародної технічної допомоги, скорочуються медіапроєкти, руйнуються логістичні ланцюги постачання.

Переможець сидить точно не у Вашингтоні,

– наголосив Максим Джигун.

Реальним переможцем у цій тарифній війні може стати Сі Цзіньпін. Китай отримує нові можливості, зокрема для зміцнення своєї присутності в тих країнах, де раніше він міг лише мріяти про вплив – через системну присутність США. І йдеться не тільки про економіку, а й про "м'яку" силу: інфраструктурні зв'язки, зниження американського військового впливу в Індокитайському регіоні – усе це можливі наслідки цієї конфронтації.

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З одного боку ми маємо демократичну країну – Сполучені Штати Америки, з системою стримувань і противаг, з відкритою конкурентною економікою та впливовим громадянським суспільством. З іншого – авторитарну державу з централізованою плановою економікою, яка може ігнорувати суспільні настрої та напряму підтримувати бізнес із держбюджету задля досягнення політичних цілей.

У перспективі Америці доведеться йти на поступки Китаю. Вже видні перші сигнали – тимчасове призупинення мит на 90 днів. Політолог впевнений, що це рішення буде продовжено. Окрім цього, вже починаються виключення щодо торгівлі з Китаєм, особливо у сфері високих технологій. З часом це охопить інші галузі.

Сполучені Штати – хоч і є найсильнішою економікою світу – все ж існують у відкритому глобальному просторі й залежні від зовнішніх гравців так само як і інші.

Зауважимо, Сполучені Штати розглядають можливість збільшення мит на імпорт товарів з Китаю зі 145% до 245%.