У п'ятницю, 11 квітня, Ван Веньтао провів телефонну розмову з гендиректором Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо, де вони згадали мита США. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Що міністр торгівлі Китаю зауважив про мита США

Генеральний директор СОТ наголосив, що "рішучі заходи" Китаю спрямовані на захист його законних прав та інтересів і на відстоювання справедливості в міжнародному співтоваристві.

Міністр Китаю закликав членів Світової організації об'єднатися, щоб протистояти "одностороннім діям, протекціонізму та залякуванню за допомогою відкритої співпраці та багатосторонніх дій". За його словами, мита США можуть спровокувати гуманітарну кризу.

Також Ван Веньтао зауважив, що з найбільшим ризиком від підвищення тарифів США стискаються країни, які розвиваються.

Ван також провів телефонну розмову з міністром розвитку, промисловості та зовнішньої торгівлі Бразилії Жеральдо Алкміном окремо. Вони обговорили можливе зміцнення економічного та торгівельного співробітництва між Китаєм та Бразилією та реакцію на тарифи США.

Нагадаємо, що між США і Китаєм виникла сильна тарифна конфронтація. Будь-які скорочення закупівель з боку Пекіну боляче вдарять по аграрному сектору Сполучених Штатів, тому що КНР залишається найбільшим покупцем американської сої, кукурудзи, м'яса та бавовни.

Китай дзеркально підвищив тарифи проти США. З суботи, 12 квітня, загальна ставка тарифів становитиме понад 100%. У міністерстві фінансів Китаю заявляють, що надалі Пекін ігноруватиме подальші мита з боку Сполучених Штатів на китайську продукцію