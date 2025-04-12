Речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський у розмові з 24 Каналом зазначив, що журналісти вже проводять розслідування.

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Раптове рішення Трампа викликало підозри серед політиків США

Адам Шифф припустив, що американський президент міг навмисно оголосити тарифну війну на короткий термін, аби збагатитися самому та зробити багатшими своїх друзів. Згодом Трамп розповів, що один з його товаришів заробив 900 мільйонів доларів, інший – 2,5 мільярда.

"Було розслідування у Конгресі. Тоді, коли заява вийшла у соцмережі, виступав спецпредставник у справах торгівлі, який розповів, що ці мита – це новий напрям США, а пізніше він вже мав пояснити, чому США раптом змінили свою політику", – озвучив Добрянський.

Зазначимо, що лідер США написав у соцмережі Social Truth до оголошення рішення про призупинення дії нових тарифів повідомлення, що настав прекрасний час для купівлі активів на біржі. На тлі інформації про призупинення мит фондовий ринок Сполучених Штатів почав різко зростати. Згодом Трамп озвучив, що споживчі ціни в Сполучених Штатах знизилися, а інфляції майже немає.