Це неабияк налякало Трампа: що змусило США зупинити введення тарифів проти Європи

Дональд Трамп зупинив введення мит на 90 днів, аргументуючи це гнучкістю США. Однак насправді його налякали дії найбільшого економічного конкурента.

Про це 24 Каналу розповів директор з комунікації Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський, зауваживши, що мовиться про Китай. Саме ця країна краще підготовлена до економічного протистояння, ніж Вашингтон.

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Які дії Китаю налякали Трампа

За словами директора з комунікацій, і під час першої каденції, і під час другої дії Трампа починають "грати" проти нього. Так, під час першої його каденції США вийшли з Транстихоокеанського партнерства. Це була угода, яка мала б об'єднати країни Тихоокеанського регіону для спільного економічного протистояння Китаю. Замість цього Трамп розпочав економічну війну зі всіма союзниками і Пекіном.

Добрянський зазначив, що Китай краще підготовлений до економічного протистояння, ніж США, адже може дозволити собі певні втрати. Є й інші чинники – обсяг американських облігацій, які скупили Китай та його союзники, що дає можливість впливати на їхній ринок.

Ми щойно побачили це на практиці: Китай, Японія та інші країни почали різко продавати американські облігації. Саме це налякало Трампа. Через це він був змушений зупинити введення тарифів проти Європи на 90 днів. Це лише початок складної економічної гри,

– наголосив він.

Хоч Китай забезпечує лише 10% фармацевтичного постачання у США, основна частина цих препаратів – дешеві та базові ліки. Тому їх виключення з американського ринку, що передбачено в наступному етапі тарифної політики президента США, може призвести до серйозного дефіциту. Водночас дорожчі медикаменти все ще виготовляють Штати та Європа.

"Тому запровадження тарифів проти Китаю може мати багато складних наслідків для економіки США. Враховуючи, що Китай вже вдається до кроків у відповідь", – сказав директор з комунікацій.

Цікаво! Політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун висловив думку про те, що реальним переможцем у тарифній війні може стати Сі Цзіньпін. Китай отримує нові можливості, зокрема для зміцнення своєї присутності в тих країнах, де раніше він міг лише мріяти про вплив через системну присутність США.

Добрянський додав, що у тарифній війні США проти Китаю насамперед постраждають американські фермери. Адже Китай є головним покупцем сої та сільськогосподарської продукції зі Штатів.