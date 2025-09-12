Оккупационная армия продолжает наступательные действия на Востоке, Юге и Севере. К сожалению, на отдельных участках фронта врагу удается продвигаться вперед.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя, передает 24 Канал.

Смотрите также Не хватает сил для реализации их замысла: офицер раскрыл действия россиян на Покровском направлении

Где продвинулись россияне?

Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. По словам военного обозревателя Константина Машовца, оккупанты захватили населенный пункт Среднее (северо-запад от Лимана).

Также полковник ВСУ сообщил, что небольшие группы российских военных пытаются проникнуть и закрепиться в Шандриголовом. Он отметил, что российское командование сместило акцент с продвижения на северо-запад от Лимана к реке Оскол на направление непосредственно на юго-запад – к самому Лиману.

К сожалению, захватчики также имели успех в тактической зоне Константиновка – Дружковка. Согласно геолоцированных кадров за 11 сентября, российские войска продвинулись:

в полях на север от Белой Горы (юго-восток от Константиновки);

на запад вдоль дороги T0516 Торецк – Константиновка в районе Нелиповки (юго-восток от Константиновки).

до защитной лесополосы на север от Яблоновки (юго-запад от Константиновки).

Российские войска недавно захватили несколько населенных пунктов на Днепропетровщине: Сосновку, Хорошее, Вороное, Александроград, Новониколаевку. Также враг продвинулся на север от Тернового (юго-восток от Великомихайловки).

Обстановка на фронте / Карты ISW

Какая общая ситуация на фронте?