Окупаційна армія продовжує наступальні дії на Сході, Півдні та Півночі. На жаль, на окремих ділянках фронту ворогу вдається просуватися вперед.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою, передає 24 Канал.

Де просунулися росіяни?

Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, окупанти захопили населений пункт Середнє (північний захід від Лимана).

Також полковник ЗСУ повідомив, що невеликі групи російських військових намагаються проникнути та закріпитися в Шандриголовому. Він зазначив, що російське командування змістило акцент із просування на північний захід від Лимана до річки Оскіл на напрям безпосередньо на південний захід – до самого Лимана.

На жаль, загарбники також мали успіх в тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка. Відповідно до геолокованих кадрів за 11 вересня, російські війська просунулися:

в полях на північ від Білої Гори (південний схід від Костянтинівки);

на захід уздовж дороги T0516 Торецк – Костянтинівка у районі Неліпівки (південний схід від Костянтинівки).

до захисної лісосмуги на північ від Яблунівки (південний захід від Костянтинівки).

Російські війська нещодавно захопили кілька населених пунктів на Дніпропетровщині: Соснівку, Хороше, Вороне, Олександроград, Новомиколаївку. Також ворог просунувся на північ від Тернового (південний схід від Великомихайлівки).

Обстановка на фронті / Карти ISW

Яка загальна ситуація на фронті?