Из-за вражеских ударов вся Донецкая область осталась без света
- Вся Донецкая область – обесточена. Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено, информировал глава ОГА.
- Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения.
Российские оккупанты продолжают терроризировать Донецкую область. Утром 2 ноября регион остался без электроснабжения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Вадима Филашкина, главу ОВА.
Смотрите также Оккупанты начали оседать в Покровске: в DeepState объяснили ситуацию в городе
Какая ситуация со светом в Донецкой области?
В воскресенье, 2 ноября, около 10 часов утра стало известно, что ряд городов Донецкой области остался без электроснабжения.
Краматорские РЭС сообщали, что произошло аварийное отключение света по городу Краматорск, о чем информировали в горсовете Краматорска.
Также и в Дружковской городской военной администрации сообщали, что без света остались и города Дружковка и Славянск.
Однако уже в половине 12 часов Филашкин информировал об обесточивании области.
Вся Донецкая область – обесточена. Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения,
– сообщил он.
По его словам, специалисты уже занимаются решением проблемы. Глава ОВА заверил, что как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено.
В Минэнерго отметили, что оккупанты сегодня ударили по энергообъектам.
Сейчас полностью обесточена Донецкая область, частично потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской области. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам,
– сообщили в ведомстве.
Смотрите также Следствие больших потерь: 155-ю бригаду морской пехоты России выводят из Покровского направления
Атаки врага по Донецкой области: последние новости
Напомним, 30 октября россияне нанесли по Славянску два удара. Враг обстрелял город из реактивной системы залпового огня. Под атаку агрессора попали 2 улицы в микрорайоне Лесной. В результате обстрела погибли 3 человека. Также повреждена инфраструктура.
Отметим, что утром 2 ноября глава Донецкой ОГА сообщил о ситуации по области и последствиях вражеских атак. В Мирнограде погиб человек. В Родинском 1 человек погиб и 1 ранен, также разрушен дом.
По его данным, в Лимане повреждена многоэтажка. В Николаевке повреждены 4 многоэтажки и авто. В Славянске повреждено предприятие. В Дружковке повреждены 3 дома и склад. В Константиновке 2 человека погибли и 1 ранен, повреждено 8 частных домов и 2 многоэтажки.
Известно, что в Северске погиб человек, повреждено 5 домов. Всего за сутки оккупационные войска 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 185 человек, в том числе 47 детей.