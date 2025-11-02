Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Вадима Филашкина, главу ОВА.

Какая ситуация со светом в Донецкой области?

В воскресенье, 2 ноября, около 10 часов утра стало известно, что ряд городов Донецкой области остался без электроснабжения.

Краматорские РЭС сообщали, что произошло аварийное отключение света по городу Краматорск, о чем информировали в горсовете Краматорска.

Также и в Дружковской городской военной администрации сообщали, что без света остались и города Дружковка и Славянск.

Однако уже в половине 12 часов Филашкин информировал об обесточивании области.

Вся Донецкая область – обесточена. Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения,

– сообщил он.

По его словам, специалисты уже занимаются решением проблемы. Глава ОВА заверил, что как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено.

В Минэнерго отметили, что оккупанты сегодня ударили по энергообъектам.

Сейчас полностью обесточена Донецкая область, частично потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской области. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам,

– сообщили в ведомстве.

Атаки врага по Донецкой области: последние новости