Про це пише 24 Канал з посиланням на Вадима Філашкіна, главу ОВА.

Дивіться також Окупанти почали осідати в Покровську: у DeepState пояснили ситуацію в місті

Яка ситуація зі світлом на Донеччині?

В неділю, 2 листопада, близько 10 години ранку стало відомо, що низка міст на Донеччині залишилася без електропостачання.

Краматорські РЕМ повідомляли, що сталось аварійне відключення світла по місту Краматорськ, про що інформували в міськраді Краматорська.

Також і у Дружківській міській військовій адміністрації повідомляли, що без світла залишилися й міста Дружківка та Слов'янськ.

Однак вже о пів на 12 годину Філашкін інформував про знеструмлення області.

Вся Донеччина – знеструмлена. Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення,

– повідомив він.

За його словами, фахівці вже займаються вирішенням проблеми. Очільник ОВА запевнив, що як тільки це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене.

В Міненерго зазначили, що окупанти сьогодні вдарили по енергооб'єктах.

Наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт,

– повідомили у відомстві.

Дивіться також Наслідок великих втрат: 155-ту бригаду морської піхоти Росії виводять із Покровського напрямку

Атаки ворога по Донеччині: останні новини