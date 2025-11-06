Без Славянска и Краматорска: Укрзализныця ограничила движение поездов в Донецкой области
- Укрзализныця временно ограничила движение поездов в направлении Краматорска до станций Гусаровка или Барвенково по причинам безопасности.
- Донецкая ОВА организует автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией, а проводники помогают пассажирам с пересадками.
Укрзализныця временно ограничила движение поездов Краматорского направления до станций Гусаровка или Барвенково. Решение было продиктовано факторами безопасности и принято по ходатайству Донецкой ОВА.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина и Укрзализныцю.
Как теперь будут курсировать поезда?
В Укрзализныце объяснили, что пассажиры всех 5 поездов дальнего следования Краматорского направления получают детализированные уведомления о конечной станции в приложении непосредственно в день отправления.
Сейчас Донецкая ОВА также организует автобусные шаттлы между Краматорском – Славянском и временной конечной станцией.
Наши проводники и работники вокзалов помогают пассажирам сориентироваться на месте и сопровождают во время пересадки,
– добавили в Укрзализныце.
Временные ограничения касаются также и пригородного движения в Донецкой области, в частности сообщений Бантышево – Краматорск и Славянск – Райгородок.
Вадим Филашкин подчеркнул, что безопасность людей является важнейшим приоритетом. Он отметил, что они вместе с Силами обороны, правоохранителями и Укрзализныцей следят за ситуацией и восстановят движение, как только это станет возможным.
Что сейчас происходит в Донецкой области?
Российские войска не прекращают попыток продвигаться вглубь Покровска. Оккупанты в этом районе накапливают значительные силы. Несмотря на мощный отпор украинских защитников, противник имеет определенные успехи.
Также сообщается, что россияне контролируют дороги к Мирнограду. Для этого противник использует беспилотники, а ситуация в этом районе остается сложной.
Эксклюзивно для 24 Канала полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что предпосылки для ситуации под Покровском этого сложились еще летом – из-за отвлечения на Курское направление и недостаточного внимания к восточному фронту.