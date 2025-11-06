Без Слов'янська та Краматорська: Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині
- Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів у напрямку Краматорська до станцій Гусарівка або Барвінкове через безпекові причини.
- Донецька ОВА організовує автобусні шатли між Краматорськом, Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією, а провідники допомагають пасажирам з пересадками.
Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів Краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове. Рішення було продиктоване безпековими чинниками та ухвалене за клопотанням Донецької ОВА.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна та Укрзалізницю.
Як тепер курсуватимуть поїзди?
В Укрзалізниці пояснили, що пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку безпосередньо в день відправлення.
Наразі Донецька ОВА також організовує автобусні шатли між Краматорськом – Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією.
Наші провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки,
– додали в Укрзалізниці.
Тимчасові обмеження стосуються також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве – Краматорськ та Слов'янськ – Райгородок.
Вадим Філашкін наголосив, що безпека людей є найважливішим пріоритетом. Він зазначив, що вони разом із Силами оборони, правоохоронцями та Укрзалізницею стежать за ситуацією й відновлять рух, щойно це стане можливим.
Що зараз відбувається на Донеччині?
Російські війська не припиняють спроб просуватись вглиб Покровська. Окупанти в цьому районі накопичують значні сили. Попри потужну відсіч українських захисників, противник має певні успіхи.
Також повідомляється, що росіяни контролюють дороги до Мирнограда. Для цього противник використовує безпілотники, а ситуація в цьому районі залишається складною.
Ексклюзивно для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що передумови для ситуації під Покровськом цього склалися ще влітку – через відволікання на Курський напрямок і недостатню увагу до східного фронту.