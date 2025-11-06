Укр Рус
6 листопада, 00:11
2

Без Слов'янська та Краматорська: Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині

Поліна Буянова
Основні тези
  • Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів у напрямку Краматорська до станцій Гусарівка або Барвінкове через безпекові причини.
  • Донецька ОВА організовує автобусні шатли між Краматорськом, Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією, а провідники допомагають пасажирам з пересадками.

Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів Краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове. Рішення було продиктоване безпековими чинниками та ухвалене за клопотанням Донецької ОВА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна та Укрзалізницю.

Як тепер курсуватимуть поїзди?

В Укрзалізниці пояснили, що пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку безпосередньо в день відправлення.

Наразі Донецька ОВА також організовує автобусні шатли між Краматорськом – Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією.

Наші провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки, 
– додали в Укрзалізниці.

Тимчасові обмеження стосуються також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве – Краматорськ та Слов'янськ – Райгородок.

Вадим Філашкін наголосив, що безпека людей є найважливішим пріоритетом. Він зазначив, що вони разом із Силами оборони, правоохоронцями та Укрзалізницею стежать за ситуацією й відновлять рух, щойно це стане можливим.

Що зараз відбувається на Донеччині?

  • Російські війська не припиняють спроб просуватись вглиб Покровська. Окупанти в цьому районі накопичують значні сили. Попри потужну відсіч українських захисників, противник має певні успіхи.
     

  • Також повідомляється, що росіяни контролюють дороги до Мирнограда. Для цього противник використовує безпілотники, а ситуація в цьому районі залишається складною.
     

  • Ексклюзивно для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що передумови для ситуації під Покровськом цього склалися ще влітку – через відволікання на Курський напрямок і недостатню увагу до східного фронту.