Удалось зачистить местность: в DeepState рассказали о ситуации возле Лимана
- ВСУ удалось стабилизировать ситуацию возле Лимана, зачистить местность от противника и заблокировать его проход по дороге Лиман-Северск.
- Российские оккупанты меняют вектор внимания на юг, пытаясь обойти Лиман, но сталкиваются с трудностями из-за активной обороны и ухудшения погодных условий.
Российские оккупанты продолжают давление на Лиман по всей серой зоне. В то же время в последнее время удалось стабилизировать ситуацию, где осуществляется постоянное выявление и поражение пехоты врага.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Что происходит на Лиманском направлении?
Аналитики DeepState отметили, что ВСУ предотвратили быструю инфильтрацию врага в Лиман, однако их постоянное давление и количественное преимущество может в любой момент изменить ситуацию.
Также противник начал менять свой вектор внимания на юг между Лиманом и Ямполем в направлении Дибровы и Старого Каравана. Несколько групп зафиксировали и ликвидировали в районе этих населенных пунктов.
Ситуация возле Лимана / Фото DeepState
Сейчас удалось зачистить местность от противника и заблокировать его проход по дороге Лиман-Северск. Противник пробует обходить Лиман и расширять зону своей деятельности, ища все возможные слабые места в обороне СОУ,
– объяснили аналитики.
В то же время неблагоприятной является ситуация к востоку от Ямполя, где противник затягивается в посадки, обустраивает там свои позиции и осуществляет постоянные попытки залезать в поселок, в частности, пользуясь ухудшением погодных условий.
Последние новости о войне с Россией: что известно?
ВСУ опровергли заявления российских СМИ о продвижении врага в Купянске. "Подразделения 10 армейского корпуса делают все, чтобы российские "победы" так и остались только в их фантазиях", – отметили воины.
По данным Генштаба, за сутки 16 ноября ВСУ уничтожили 1 160 российских оккупантов, 2 танка и 2 средства ПВО. Общие потери России с начала вторжения: около 1 159 420 личного состава, 11 355 танков, 23 594 боевых бронированных машины.
Кроме того, военные сообщили, что за минувшие сутки произошло 216 боестолкновений, в частности 75 – на Покровском направлении и 32 – на Константиновском направлении.