Вдалося зачистити місцевість: у DeepState розповіли про ситуацію біля Лиману

Російські окупанти продовжують тиск на Лиман по всій сірій зоні. Водночас останнім часом вдалося стабілізувати ситуацію, де здійснюється постійне виявлення та ураження піхоти ворога.

Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Що відбувається на Лиманському напрямку?

Аналітики DeepState зазначили, що ЗСУ запобігли швидкій інфільтрації ворога в Лиман, однак їх постійний тиск та кількісна перевага може в будь-який момент змінити ситуацію.

Також противник почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та Ямполем в напрямку Діброви та Старого Каравану. Кілька груп зафіксували та ліквідували в районі цих населених пунктів.

Ситуація біля Лиману / Фото DeepState

Наразі вдалося зачистити місцевість від противника та заблокувати його прохід по дорозі Лиман-Сіверськ. Противник пробує обходити Лиман та розширювати зону своєї діяльності, шукаючи всі можливі слабкі місця в обороні СОУ,

– пояснили аналітики.

Водночас Несприятливою є ситуація на схід від Ямполя, де противник затягується в посадки, облаштовує там свої позиції й здійснює постійні спроби залазити в селище, зокрема, користуючись погіршенням погодних умов.

