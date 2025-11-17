Вдалося зачистити місцевість: у DeepState розповіли про ситуацію біля Лиману
- ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію біля Лимана, зачистити місцевість від противника та заблокувати його прохід по дорозі Лиман-Сіверськ.
- Російські окупанти змінюють вектор уваги на південь, намагаючись обійти Лиман, але стикаються з труднощами через активну оборону та погіршення погодних умов.
Російські окупанти продовжують тиск на Лиман по всій сірій зоні. Водночас останнім часом вдалося стабілізувати ситуацію, де здійснюється постійне виявлення та ураження піхоти ворога.
Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.
Що відбувається на Лиманському напрямку?
Аналітики DeepState зазначили, що ЗСУ запобігли швидкій інфільтрації ворога в Лиман, однак їх постійний тиск та кількісна перевага може в будь-який момент змінити ситуацію.
Також противник почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та Ямполем в напрямку Діброви та Старого Каравану. Кілька груп зафіксували та ліквідували в районі цих населених пунктів.
Ситуація біля Лиману / Фото DeepState
Наразі вдалося зачистити місцевість від противника та заблокувати його прохід по дорозі Лиман-Сіверськ. Противник пробує обходити Лиман та розширювати зону своєї діяльності, шукаючи всі можливі слабкі місця в обороні СОУ,
– пояснили аналітики.
Водночас Несприятливою є ситуація на схід від Ямполя, де противник затягується в посадки, облаштовує там свої позиції й здійснює постійні спроби залазити в селище, зокрема, користуючись погіршенням погодних умов.
Останні новини про війну з Росією: що відомо?
ЗСУ спростували заяви російських ЗМІ про просування ворога у Куп'янську. "Підрозділи 10 армійського корпусу роблять все, щоб російські "перемоги" так і залишились тільки в їхніх фантазіях", – зазначили воїни.
За даними Генштабу, за добу 16 листопада ЗСУ знищили 1 160 російських окупантів, 2 танки та 2 засоби ППО. Загальні втрати Росії з початку вторгнення: близько 1 159 420 особового складу, 11 355 танків, 23 594 бойових броньованих машини.
Крім того, військові повідомили, що за минулу добу відбулося 216 боєзіткнень, зокрема 75 – на Покровському напрямку та 32 – на Костянтинівському напрямку.