"Азов" показал допрос трех российский оккупантов, штурмовавших их позиции на самокатах

Корпус "Азов" опубликовал видео допроса трех захваченных в плен российских оккупантов. Они пытались штурмовать украинские позиции на Торецком направлении, используя самокаты и мотоциклы.

Они рассказали, что побудило их подписать контракт с армией России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео "Азова".

Смотрите также О выходе не слышали: ССО на Курщине уничтожили целую группу морпехов российской 810 бригады

"Азов" допросил трех пленных россиян

"Заехали" в плен на самокатах. Допрос оккупантов с Торецкого направления. Штурмовые группы россиян применяют все, что имеет два колеса и едет вперед. После таких атак большинство оккупантов "отдыхает" на поле боя вместе со своей уничтоженной техникой. Этим солдатам ВС РФ повезло. Они сдались в плен бойцам 12-й бригады специального назначения Азов и охотно рассказали о своих мото-штурмах,

– сказано в комментарии к видео.

Один из пленных, Максим Левин, рассказал, что решил подписать контракт с минобороны России после того, как выпил со своим другом и договорился сделать это вместе, однако товарищ в итоге контракт не подписал.

Другой пленный, Даниил Качарин, заявил, что видел в подписании контракта возможность получить ипотеку.

Третий пленный, Владимир Астафьев, сообщил, что заключил контракт с Минобороны РФ два месяца назад и за это получил выплату в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей.

На видео указано, что Левину и Качарину по 20 лет, а Астафьеву – 27.

Левин и Качарин рассказали, что участвовали в штурмах на мотоциклах и самокатах, во время которых на них и других оккупантов летели украинские беспилотники.

Астафьев заявил, что штурмовал позиции в составе группы из 29 человек, все передвигались на мотоциклах. Он признался, что ему было страшно ехать, потому что боялся погибнуть.

Он также отметил, что подписал контракт, чтобы "помочь семье", и что во время боевых действий стрелял только вверх по дронам, однако не попал.

Левин сообщил, что российские военные месяцами не получали пищи и воды, длительное время скрывались в подвалах, иногда до 25 дней подряд. Он рассказал, что после плена украинские военные накормили его и дали сигареты. Также добавил, что вместе с другом они попытались обмануть командование, заявив о ранении, однако им не позволили покинуть позиции.

Астафьев отметил, что его взяли в плен, когда он вышел из подвала за водой. Там он вместе с другими скрывался два дня.

Леовин и Качарин также сообщили, что во время штурмов им приказывали убеждать украинских военных сдаваться, а после сдачи – расстреливать их. Именно поэтому их удивило человечное отношение азовцев во время плена.

Левин и Качарин заявили, что желают обмена, но больше воевать не планируют.

По словам Левина, из 50 самокатчиков, участвовавших в штурме, выжили только они с Качариным.

Астафьев также подчеркнул, что после возможного обмена не намерен возвращаться на фронт и готов лучше сесть в тюрьму.