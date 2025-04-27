"Азов" показав допит трьох російський окупантів, що штурмували їх позиції на самокатах

Корпус "Азов" опублікував відео допиту трьох захоплених у полон російських окупантів. Вони намагалися штурмувати українські позиції на Торецькому напрямку, використовуючи самокати та мотоцикли.

Вони розповіли, що спонукало їх підписати контракт з армією Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео "Азову".

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"Азов" допитав трьох полонених росіян

"Заїхали" в полон на самокатах. Допит окупантів з Торецького напрямку. Штурмові групи росіян застосовують все, що має два колеса і їде вперед. Після таких атак більшість окупантів «відпочиває» на полі бою разом зі своєю знищеною технікою. Цим солдатам ЗС РФ пощастило. Вони здалися в полон бійцям 12-ої бригади спеціального призначення Азов і охоче розповіли про свої мото-штурми,

– сказано в коментарі до відео.

Один із полонених, Максим Льовін, розповів, що вирішив підписати контракт із міноборони Росії після того, як випив зі своїм другом і домовився зробити це разом, однак товариш у підсумку контракт не підписав.

Інший полонений, Данило Качарін, заявив, що бачив у підписанні контракту можливість отримати іпотеку.

Третій полонений, Володимир Астаф'єв, повідомив, що уклав контракт із Міноборони РФ два місяці тому і за це отримав виплату в розмірі 1 мільйона 900 тисяч рублів.

На відео зазначено, що Льовіну та Качаріну по 20 років, а Астаф'єву – 27.

Льовін і Качарін розповіли, що брали участь у штурмах на мотоциклах і самокатах, під час яких на них та інших окупантів летіли українські безпілотники.

Астаф'єв заявив, що штурмував позиції в складі групи з 29 осіб, усі пересувалися на мотоциклах. Він зізнався, що йому було страшно їхати, бо боявся загинути.

Він також зазначив, що підписав контракт, аби "допомогти родині", і що під час бойових дій стріляв лише вгору по дронах, однак не влучив.

Льовін повідомив, що російські військові місяцями не отримували харчів та води, тривалий час переховувалися у підвалах, інколи до 25 днів поспіль. Він розповів, що після полону українські військові нагодували його та дали сигарети. Також додав, що разом із другом вони спробували обманути командування, заявивши про поранення, проте їм не дозволили залишити позиції.

Астаф'єв зазначив, що його взяли в полон, коли він вийшов із підвалу по воду. Там він разом з іншими переховувався два дні.

Льовін і Качарін також повідомили, що під час штурмів їм наказували переконувати українських військових здаватися, а після здачі – розстрілювати їх. Саме тому їх здивувало людяне ставлення азовців під час полону.

Льовін і Качарін заявили, що бажають обміну, але більше воювати не планують.

За словами Льовіна, із 50 самокатників, які брали участь у штурмі, вижили тільки вони з Качаріним.

Астаф'єв також підкреслив, що після можливого обміну не має наміру повертатися на фронт і готовий краще сісти до в’язниці.