Сколько еще дней будут лить дожди в Украине
- Дожди продлятся в Украине с 1 по 2 октября, с перерывом 3 октября, когда осадков не прогнозируется.
- С 4 октября дожди вернутся на почти всю территорию Украины, кроме крайнего востока.
Украину накрыли дожди. Рассчитывать на значительное улучшение погоды в ближайшие дни не стоит.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Когда будут дожди в Украине?
У среду, 1 октября, на всей территории Украины будут господствовать дожди. Температура днем в среднем будет достигать +10...+14, несколько теплее может быть на юге и Закарпатье.
Погода 1 октября 2025 года / фото Укргидрометцентра
У четверг, 2 октября, сухо будет только на западе и юго-западе нашей страны. Температура там опустится до +7...+10 днем. В остальных областях прогнозируют небольшие осадки.
Погода 2 октября 2025 года / фото Укргидрометцентра
Выдохнуть будет возможность в пятницу, 3 октября. Предварительно, небо будет облачным, однако дождей не прогнозируют ни в одном из регионов.
Погода 3 октября 2025 года / фото Укргидрометцентра
Новая порция дождей поступит в субботу, 4 октября, и накроет практически всю Украину, за исключением крайнего востока.
Погода 4 октября 2025 года / фото Укргидрометцентра
Какой будет погода дальше?
Синоптик Игорь Кибальчич пишет, что в воскресенье, 5 октября, в западных регионах также местами пройдут небольшие, временами умеренные дожди.
Относительно погоды в октябре, то как пишет Укргидрометцентр, средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
Как рассказала 24 Каналу Вера Балабух, 2025 год вряд ли станет самым теплым в истории, хотя температура и била рекорды. Показатели близки к 2023 году, но вряд ли превысят 2024 год.