Украину накрыли дожди. Рассчитывать на значительное улучшение погоды в ближайшие дни не стоит.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Когда будут дожди в Украине?

У среду, 1 октября, на всей территории Украины будут господствовать дожди. Температура днем в среднем будет достигать +10...+14, несколько теплее может быть на юге и Закарпатье.

Погода 1 октября 2025 года / фото Укргидрометцентра

У четверг, 2 октября, сухо будет только на западе и юго-западе нашей страны. Температура там опустится до +7...+10 днем. В остальных областях прогнозируют небольшие осадки.

Погода 2 октября 2025 года / фото Укргидрометцентра

Выдохнуть будет возможность в пятницу, 3 октября. Предварительно, небо будет облачным, однако дождей не прогнозируют ни в одном из регионов.

Погода 3 октября 2025 года / фото Укргидрометцентра

Новая порция дождей поступит в субботу, 4 октября, и накроет практически всю Украину, за исключением крайнего востока.

Погода 4 октября 2025 года / фото Укргидрометцентра

Какой будет погода дальше?