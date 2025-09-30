Укр Рус
Скільки ще днів литимуть дощі в Україні
30 вересня, 20:00
3

Скільки ще днів литимуть дощі в Україні

Дмитро Усик
Основні тези
  • Дощі триватимуть в Україні з 1 по 2 жовтня, з перервою 3 жовтня, коли опадів не прогнозується.
  • З 4 жовтня дощі повернуться на майже всю територію України, крім крайнього сходу.

Україну накрили дощі. Розраховувати на значне поліпшення погоди найближчими днями не варто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Коли будуть дощі в Україні?

У середу, 1 жовтня, на всій території України пануватимуть дощі. Температура вдень в середньому сягатиме +10…+14, дещо тепліше може бути на півдні та Закарпатті.

Погода 1 жовтня 2025 року / фото Укргідрометцентру

У четвер, 2 жовтня, сухо буде лише на заході та південному заході нашої країни. Температура там опуститься до +7…+10 вдень. У решті областей прогнозують невеликі опади. 

Погода 2 жовтня 2025 року / фото Укргідрометцентру

Видихнути буде змога у п'ятницю, 3 жовтня. Попередньо, небо буде хмарним, проте дощів не прогнозують у жодному з регіонів. 

Погода 3 жовтня 2025 року / фото Укргідрометцентру

Однак опади відійдуть ненадовго. Нова порція дощів надійде у суботу, 4 жовтня, й накриє практично всю Україну, за винятком крайнього сходу.

Погода 4 жовтня 2025 року / фото Укргідрометцентру

Якою буде погода далі?

  • Синоптик Ігор Кібальчич пише, що у неділю, 5 жовтня, у західних регіонах також подекуди пройдуть невеликі, часом помірні дощі.

  • Стосовно погоди у жовтні, то як пише Укргідрометцентр, середня місячна температура повітря очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.

  • Як розповіла 24 Каналу Віра Балабух, 2025 рік навряд чи стане найтеплішим в історії, хоча температура й била рекорди. Показники близькі до 2023 року, але навряд чи перевищать 2024 рік.