Україну накрили дощі. Розраховувати на значне поліпшення погоди найближчими днями не варто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Коли будуть дощі в Україні?

У середу, 1 жовтня, на всій території України пануватимуть дощі. Температура вдень в середньому сягатиме +10…+14, дещо тепліше може бути на півдні та Закарпатті.

Погода 1 жовтня 2025 року / фото Укргідрометцентру

У четвер, 2 жовтня, сухо буде лише на заході та південному заході нашої країни. Температура там опуститься до +7…+10 вдень. У решті областей прогнозують невеликі опади.

Погода 2 жовтня 2025 року / фото Укргідрометцентру

Видихнути буде змога у п'ятницю, 3 жовтня. Попередньо, небо буде хмарним, проте дощів не прогнозують у жодному з регіонів.

Погода 3 жовтня 2025 року / фото Укргідрометцентру

Однак опади відійдуть ненадовго. Нова порція дощів надійде у суботу, 4 жовтня, й накриє практично всю Україну, за винятком крайнього сходу.

Погода 4 жовтня 2025 року / фото Укргідрометцентру

Якою буде погода далі?