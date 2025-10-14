Где пройдут дожди с мокрым снегом и отступят ли заморозки
- С 14 по 16 октября в Украине ожидаются незначительные дожди, местами с мокрым снегом, особенно в Карпатах и северных регионах.
- В южных, центральных, восточных и Сумской областях прогнозируют заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов тепла.
В течение ближайших нескольких дней в некоторых областях Украины ожидаются незначительные дожди, местами они будут с мокрым снегом. В то же время часть регионов предупреждают о заморозках вскоре.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какая погода будет в ближайшие дни?
В течение 14 октября, кроме юго-восточной части ожидаются незначительные дожди. С 15 по 16 октября на севере и северо-востоке прогнозируют такую же ситуацию. В Карпатах и северной части местами они будут с мокрым снегом.
На остальной территории осадков не прогнозируют. Ветер будет двигаться в западном и северо-западном направлениях, со скоростью от 5 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 7 градусов.
В то же время в южных, центральных, восточных и Сумской областях будут заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов тепла. Днем будет от 5 до 12 градусов тепла, на юге и юго-востоке пригреет до 15 градусов.
Что ожидать от погоды?
Сообщалось, что до 15 октября в Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом, которые будут и в северных областях. В частности, это касается Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей.
Отметим, что из-за вышеупомянутых заморозков в отдельных регионах объявлен І уровень опасности, желтый.
В течение недели 13 – 19 октября в Украине будет ожидаться в основном спокойный характер погоди. В то же время местами могут пройти незначительные или умеренные дожди. Также из-за повышения влажности увеличится количество туманов.