"По пояс" провалились маршрутка и авто: страшные кадры из Одессы
- В Одессе во время ливня 30 сентября провалились под землю маршрутка и автомобиль.
- ГСЧС в городе и области достает людей из затопленного транспорта.
В Одессе продолжается настоящий апокалипсис. Там ливень затопил улицы, и дождь не утихает.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думскую" и Суспильное.
В Одессе во время ливня 30 сентября провалились авто и маршрутка
В Одессе под землю провалился маршрутный автобус №127, который ездит вдоль моря. Как отметили журналисты "Думской", на перекрестке Люстдорфской и Левитана провалы регулярные, но на этот раз это "мегапровал".
Мегапровал в Одессе, маршрутка ушла под землю: смотрите видео
"Жертв и пострадавших нет. Водитель маршрутки бегает возле своей машины, заламывая руки", – написали в СМИ.
Корреспонденты Суспильного добавили, что под землю ушел еще и автомобиль.
Авто и автобус провалились в Одессе 30 сентября / Фото Суспильное
Какая ситуация в Одессе сейчас?
В Одесской ОВА рассказали, что работают более 500 спасателей. Они достают из воды людей и машины, в том числе скорые.
В областном ГСЧС сказали, что перевезли в безопасное место 20 человек из 60.
Сейчас ищут девушку, которую унесло течением.
Энергетики пытаются вернуть свет в дома. Но в Одесской области без электричества еще более 23 тысяч.
"Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. Ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды не прекращаются и будут продолжаться в течение ночи несмотря на затяжной ливень, подтопленные дороги и проезды. Задействованы все аварийные бригады", – написал Олег Кипер.
Системы водоснабжения и газоснабжения области работают.
Осадки обещают и 1 октября.