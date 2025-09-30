"По пояс" провалилися маршрутка та авто: страшні кадри з Одеси
- В Одесі під час зливи 30 вересня провалилися під землю маршрутка та автомобіль.
- ДСНС у місті й області дістає людей із затопленого транспорту.
В Одесі триває справжній апокаліпсис. Там злива затопила вулиці, і дощ не вщухає.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думську" та Суспільне.
В Одесі під час зливи 30 вересня провалилися авто та маршрутка
В Одесі під землю провалився маршрутний автобус №127, який їздить уздовж моря. Як зауважили журналісти "Думської", на перехресті Люстдорфської та Левітана провалля регулярні, та цього разу це "мегапровал".
Мегапровалля в Одесі, маршрутка пішла під землю: дивіться відео
"Жертв і постраждалих немає. Водій маршрутки бігає біля своєї машини, заламуючи руки", – написали у ЗМІ.
Кореспонденти Суспільного додали, що під землю пішов ще й автомобіль.
Авто та автобус провалилися в Одесі 30 вересня / Фото Суспільне
Яка ситуація в Одесі зараз?
В Одеській ОВА розповіли, що працюють понад 500 рятувальників. Вони дістають з води людей і машини, в тому числі швидкі.
В обласному ДСНС сказали, що перевезли в безпечне місце 20 людей із 60.
Наразі шукають дівчину, яку віднесло течією.
Енергетики намагаються повернути світло в домівки. Але на Одещині без електрики ще понад 23 тисячі.
"Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. Ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди робити не припиняються і продовжуватимуться протягом ночі попри затяжну зливу, підтоплені дороги та проїзди. Задіяно всі аварійні бригади", – написав Олег Кіпер.
Системи водопостачання та газопостачання області працюють.
Опади обіцяють і 1 жовтня.