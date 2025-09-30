В Одесі триває справжній апокаліпсис. Там злива затопила вулиці, і дощ не вщухає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думську" та Суспільне.

В Одесі під час зливи 30 вересня провалилися авто та маршрутка

В Одесі під землю провалився маршрутний автобус №127, який їздить уздовж моря. Як зауважили журналісти "Думської", на перехресті Люстдорфської та Левітана провалля регулярні, та цього разу це "мегапровал".

Мегапровалля в Одесі, маршрутка пішла під землю: дивіться відео

"Жертв і постраждалих немає. Водій маршрутки бігає біля своєї машини, заламуючи руки", – написали у ЗМІ.

Кореспонденти Суспільного додали, що під землю пішов ще й автомобіль.

Авто та автобус провалилися в Одесі 30 вересня / Фото Суспільне

Яка ситуація в Одесі зараз?