Укр Рус
24 Канал Новости Украины Синоптики объявили І уровень опасности: где в Украине будет непогода 18 сентября
17 сентября, 19:31
2

Синоптики объявили І уровень опасности: где в Украине будет непогода 18 сентября

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • 18 сентября в некоторых областях Украины ожидаются значительные дожди, объявлен желтый уровень опасности.
  • В южных и центральных областях днем возможны также порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

В четверг, 18 сентября, в некоторых областях Украины ожидают непогоду. Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Речь идет о значительных дождях и шквалах.

Смотрите также Значительные осадки, местами грозы и порывы ветра: прогноз погоды на 18 сентября

Где прогнозируют непогоду 18 сентября?

По данным синоптиков, 18 сентября в Украине пройдут значительные дожди. Их ожидают:

  • ночью – в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях;
  • днем – в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, в большинстве южных и центральных областей днем возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Учитывая это, объявлен желтый уровень опасности.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Какой будет погода осенью?

  • Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух рассказала в интервью 24 Каналу, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.
  • Самым теплым месяцем обычно является сентябрь, но октябрь и ноябрь также могут быть теплее типичной для этих месяцев температуры.
  • Кроме того, возможно "бабье лето", но предсказать точные даты и количество таких периодов трудно.