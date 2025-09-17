У четвер, 18 вересня, у деяких областях України очікують негоду. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться про значні дощі та шквали.

Де прогнозують негоду 18 вересня?

За даними синоптиків, 18 вересня в Україні пройдуть значні дощі. Їх очікують:

уночі – в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях;

удень – у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Окрім того, у більшості південних і центральних областей удень можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Зважаючи на це, оголошено жовтий рівень небезпечності.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Якою буде погода восени?