Синоптики оголосили І рівень небезпечності: де в Україні буде негода 18 вересня
- 18 вересня в деяких областях України очікують значні дощі, оголошено жовтий рівень небезпечності.
- У південних і центральних областях удень можливі також пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.
У четвер, 18 вересня, у деяких областях України очікують негоду. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться про значні дощі та шквали.
Дивіться також Значні опади, подекуди грози та пориви вітру: прогноз погоди на 18 вересня
Де прогнозують негоду 18 вересня?
За даними синоптиків, 18 вересня в Україні пройдуть значні дощі. Їх очікують:
- уночі – в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях;
- удень – у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях.
Окрім того, у більшості південних і центральних областей удень можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Зважаючи на це, оголошено жовтий рівень небезпечності.
Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Якою буде погода восени?
- Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віра Балабух розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що протягом цієї осені переважатиме вища за кліматичну норму температура повітря.
- Найтеплішим місяцем зазвичай є вересень, але жовтень і листопад також можуть бути теплішими за типову для цих місяців температуру.
- Окрім того, можливе "бабине літо", але передбачити точні дати й кількість таких періодів важко.