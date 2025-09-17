Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться про значні дощі та шквали.

Де прогнозують негоду 18 вересня?

За даними синоптиків, 18 вересня в Україні пройдуть значні дощі. Їх очікують:

уночі – в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях;

удень – у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Окрім того, у більшості південних і центральних областей удень можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Зважаючи на це, оголошено жовтий рівень небезпечності.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

