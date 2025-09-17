Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться про значні дощі та шквали.
Де прогнозують негоду 18 вересня?
За даними синоптиків, 18 вересня в Україні пройдуть значні дощі. Їх очікують:
- уночі – в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях;
- удень – у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях.
Окрім того, у більшості південних і центральних областей удень можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Зважаючи на це, оголошено жовтий рівень небезпечності.
Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Якою буде погода восени?
- Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віра Балабух розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що протягом цієї осені переважатиме вища за кліматичну норму температура повітря.
- Найтеплішим місяцем зазвичай є вересень, але жовтень і листопад також можуть бути теплішими за типову для цих місяців температуру.
- Окрім того, можливе "бабине літо", але передбачити точні дати й кількість таких періодів важко.