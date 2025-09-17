Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Речь идет о значительных дождях и шквалах.

Где прогнозируют непогоду 18 сентября?

По данным синоптиков, 18 сентября в Украине пройдут значительные дожди. Их ожидают:

ночью – в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях;

днем – в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, в большинстве южных и центральных областей днем возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Учитывая это, объявлен желтый уровень опасности.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Какой будет погода осенью?