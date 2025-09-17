Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Речь идет о значительных дождях и шквалах.
Где прогнозируют непогоду 18 сентября?
По данным синоптиков, 18 сентября в Украине пройдут значительные дожди. Их ожидают:
- ночью – в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях;
- днем – в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Кроме того, в большинстве южных и центральных областей днем возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Учитывая это, объявлен желтый уровень опасности.
Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Какой будет погода осенью?
- Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух рассказала в интервью 24 Каналу, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.
- Самым теплым месяцем обычно является сентябрь, но октябрь и ноябрь также могут быть теплее типичной для этих месяцев температуры.
- Кроме того, возможно "бабье лето", но предсказать точные даты и количество таких периодов трудно.