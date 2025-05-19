В Вишневом две девушки подрались в электричке: полиция расследует инцидент

В сети появилось видео, на котором зафиксирована драка подростков в электричке. Инцидент произошел в Вишневом.

На распространенном в сети видео подростки обзывают друг друга и наносят удары руками и ногами. За кадром слышен смех тех, кто снимает на телефон девчачью драку, передает 24 Канал.

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Реакция полиции

Правоохранители Киевщины уже начали устанавливать обстоятельства драки между двумя подростками в электричке.

Правоохранители Бучанского районного управления полиции Киевщины зарегистрировали обращение граждан в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают причастных лиц к данному событию, после чего будет предоставлена правовая квалификация согласно действующему законодательству.

Подростки дерутся в Вишневом: смотрите видео, содержит нецензурную лексику

Напомним, что в Киеве в Дарницком районе произошла драка между подростками возле кафе, полиция расследует инцидент. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство", санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.