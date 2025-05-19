Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Запорожской области в понедельник, 19 мая.

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В Запорожье волк гулял по городу

Правоохранители сообщили, что к ним поступило сообщение от местных жителей о том, что на территории Хортицкого района был замечен волк.

В течение нескольких часов полицейские обнаружили местонахождение животного и контролировали ситуацию до прибытия владелицы. Женщина быстро прибыла на место, поместила животное в клетку и перевезла к месту постоянного содержания,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что волк живет в частном вольере уже 11 лет. Его владелица имеет все необходимые разрешительные документы на содержание дикого животного.

Полиция обратилась к владельцам диких и экзотических животных с предостережением: обеспечивайте надлежащие условия содержания, проверяйте целостность ограждений и вольеров. Даже прирученное животное остается хищником и может представлять опасность для окружающих в случае побега.