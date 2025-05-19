У Вишневому двоє дівчат побилися в електричці: поліція розслідує інцидент
- У Вишневому двоє дівчат побилися в електричці.
- Правоохоронці Київщини проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до події.
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксована бійка підлітків в електричці. Інцидент відбувся у Вишневому.
На поширеному у мережі відео підлітки обзивають одна одну і завдають ударів руками та ногами. За кадром чути сміх тих, хто знімає на телефон дівчачу бійку, передає 24 Канал.
Дивіться також На вулицях Запоріжжя помітили вовка: його зловили та повернули власниці
Реакція поліції
Правоохоронці Київщини вже почали встановлювати обставини бійки між двома підлітками в електричці.
Правоохоронці Бучанського районного управління поліції Київщини зареєстрували звернення громадян до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.
Наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством.
Підлітки б'ються у Вишневому: дивіться відео, містить нецензурну лексику
Нагадаємо, що у Києві в Дарницькому районі сталася бійка між підлітками біля кав'ярні, поліція розслідує інцидент. Відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство", санкція передбачає до чотирьох років позбавлення волі.